Rosa revela hasta qué punto sacrificó sus aficiones por Pasapalabra

Rosa Rodríguez confiesa el sacrificio oculto detrás de su éxito en Pasapalabra

La campeona revela cómo renunció a sus aficiones y transformó su tiempo libre en horas de estudio, un esfuerzo que la llevó a conquistar el mayor premio del concurso.

Alberto Mendo
A lo largo de su participación en Pasapalabra, Rosa afirmó que incluso en sus momentos de descanso intentaba “absorber toda la información” con la que se cruzaba, renunciando a hábitos como la lectura recreativa o incluso el cine, al que no recuerda cuándo fue por última vez. La preparación constante también la llevó a escuchar más radio para mejorar en pruebas como La Pista, adaptando su ocio a las necesidades del concurso.

Pese a estos cambios, conserva una afición intacta: la cocina, especialmente la mexicana y la italiana, con la que asegura haber tenido “mucho éxito” recientemente. Su sacrificio, estudio y disciplina fueron fundamentales para hacerse con el histórico bote del programa, valorado en 2.716.000 euros.

