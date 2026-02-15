La emotiva lucha de José Yélamo en una prueba extrema que lo dejó al borde de las lágrimas

Durante la sexta gala de El Desafío, José Yélamo protagonizó una de las pruebas más intensas al superar los 3:17 minutos de apnea. Roberto Leal elogió su esfuerzo y determinación, destacando que ninguno de los concursantes “tira la toalla”, una frase que reflejó la entrega del periodista en un reto que le exigió pelear hasta el límite.

Visiblemente emocionado, Yélamo confesó que durante la prueba pensó “mucho en mi mujer y mi hija”, dedicándoles el resultado entre lágrimas mientras celebraba haber alcanzado una marca que superó sus expectativas. Su emoción y honestidad marcaron uno de los momentos más conmovedores de la gala.