Moisés ha celebrado sus 50 programas desde su regreso a Pasapalabra con un cambio de estilo que no ha pasado desapercibido para Roberto Leal. El presentador le ha felicitado con un abrazo por este nuevo hito, que se suma a las 245 entregas de su anterior etapa.

Además, el riojano ha desvelado un divertido gesto de complicidad de David durante la Silla Azul. Su rival ha acertado la palabra samba, recordándole el fallo que cometió al confundirla con salsa en AlaZ. Ambos han compartido una mirada cómplice que demuestra su buena relación.