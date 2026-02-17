Hovik Keuchkerian cuestiona la polarización social en El Hormiguero y defiende el pensamiento libre

Hovik Keuchkerian presentó Grito, su espectáculo de monólogos que recorrerá España, y aprovechó para reflexionar sobre la polarización social y la falta de pensamiento autónomo. El actor afirmó que no es la sociedad quien debe etiquetar a cada individuo según prejuicios, sino que cada persona debería definir su propia identidad.

Durante la conversación con Pablo Motos, Keuchkerian se mostró contundente al criticar cómo se decide externamente sobre las posturas de otros, insistiendo en la necesidad de recuperar el espacio para la libertad de expresión y la reflexión personal.