EL HORMIGUERO
Hovik Keuchkerian cuestiona la polarización social en El Hormiguero y defiende el pensamiento libre
El actor visita El Hormiguero para presentar su nuevo monólogo Grito y lanza una crítica al simplismo con el que se encasilla a las personas en la sociedad actual.
Hovik Keuchkerian presentó Grito, su espectáculo de monólogos que recorrerá España, y aprovechó para reflexionar sobre la polarización social y la falta de pensamiento autónomo. El actor afirmó que no es la sociedad quien debe etiquetar a cada individuo según prejuicios, sino que cada persona debería definir su propia identidad.
Durante la conversación con Pablo Motos, Keuchkerian se mostró contundente al criticar cómo se decide externamente sobre las posturas de otros, insistiendo en la necesidad de recuperar el espacio para la libertad de expresión y la reflexión personal.