Alejandro y Francisco dejan a Roberto Leal desolado por no acertar 'Lo malo'

El duelo entre Alejandro y Francisco en La Pista ha terminado sin ganador, para sorpresa de Roberto Leal. El presentador, emocionado al anunciar una canción que le traía grandes recuerdos, no podía imaginar que ambos concursantes se quedarían totalmente bloqueados. Ni el primer fragmento ni las pistas posteriores lograron que identificaran 'Lo malo', el tema de 2018 que llegó a aspirar a Eurovisión.

Francisco, que acumulaba cuatro victorias seguidas, en la prueba musical de Pasapalabra, ha perdido así su imbatibilidad pese a que Alejandro tampoco ha acertado. Incluso tras escuchar más música y oír la pista de 'Lo maligno', ninguno logró dar con el título. Roberto ha bromeado resignado diciendo que "lo cruel" ha sido no acertar esta canción en un duelo tan inesperadamente desierto.