El dilema oculto de Cihan Deniz en En tierra lejana emerge entre ilusión y destino impuesto

Cihan sube a los hombros de su tío para contemplar las tierras de su familia y expresa su deseo de quedarse, ajeno a que la permanencia no fue acordada por su madre sino decretada por su abuela. Esa ilusión infantil choca con la realidad de un destino prefijado que complica las relaciones familiares y anticipa tensiones futuras entre los personajes centrales.

La narración revela también la admiración del niño hacia su tío y su visión idealizada de pertenecer a ese mundo, mientras los adultos mueven piezas en la sombra.