EN TIERRA LEJANA
El dilema oculto de Cihan Deniz en En tierra lejana emerge entre ilusión y destino impuesto
Cihan Deniz vive un momento de felicidad al lado de su tío, pero la alegría se nubla cuando el orden familiar que lo une a la mansión Albora no es una elección, sino una decisión trasladada desde lo más alto de su clan.
Cihan sube a los hombros de su tío para contemplar las tierras de su familia y expresa su deseo de quedarse, ajeno a que la permanencia no fue acordada por su madre sino decretada por su abuela. Esa ilusión infantil choca con la realidad de un destino prefijado que complica las relaciones familiares y anticipa tensiones futuras entre los personajes centrales.
La narración revela también la admiración del niño hacia su tío y su visión idealizada de pertenecer a ese mundo, mientras los adultos mueven piezas en la sombra.