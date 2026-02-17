Pencas de acelga rellenas con jamón y queso en salsa española, la receta de Arguiñano que sorprende

Después de cocer las pencas y rebozarlas, se rellenan con jamón cocido y lonchas de queso antes de freírlas hasta dorar y crujir. La salsa española, elaborada con cebolla, zanahoria, pimiento, vino blanco, caldo oscuro y tomate, se reduce y tritura hasta obtener una textura fina que complementa a la perfección la suavidad del relleno y la penca.

Servidas sobre una base de salsa, las pencas rellenas combinan la sencillez de ingredientes clásicos con una técnica que realza los sabores sin complicaciones.