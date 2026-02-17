Cañita Brava: de icono del humor con millones a compartir piso y luchar contra el cáncer

En su relato más íntimo, Cañita Brava admite que despilfarró gran parte de sus ingresos en viajes, juegos y lujos, hasta verse sin reservas cuando la pandemia frenó su actividad artística. Actualmente vive en A Coruña en un piso compartido con cinco personas, subsistiendo con una pensión de 450 euros y afrontando gastos médicos que agravan su situación.

La crisis económica del humorista contrasta con su pasado de éxito, y la convivencia colectiva se ha vuelto una necesidad para pagar alquiler y medicación mientras enfrenta un cáncer de colon.