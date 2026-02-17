Publicidad
RENACER
Bahar decide cumplir un viejo sueño y lanza su propia clínica tras dejar atrás a Evren
La doctora Bahar retoma una ilusión de juventud al plantearse abrir una clínica propia y reflexiona sobre cómo habría sido su vida si Evren no se hubiese marchado, revisitando su pasado con determinación.
Bahar ha solicitado un préstamo para poner en marcha su negocio, un proyecto anhelado desde que salió de la facultad, y lo hace justo en el lugar donde se despertó su vocación por ayudar a los demás.
La decisión provoca inquietud en Nevra, que teme por la estabilidad económica familiar, mientras Bahar mantiene firme su propósito de transformar su sueño en realidad.