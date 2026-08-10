La crisis migratoria golpea a los menores en Ceuta: más de mil necesitan atención

Atender a los menores se ha convertido en una prioridad tras la crisis migratoria y humanitaria. Por el momento, solo 528 han sido identificados por la Policía y se han habilitado naves y colegios para proporcionarles agua, comida y cobijo. Las menores migrantes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.

La situación también mantiene sobresaturados los centros de acogida y hospitales. Mientras algunos vecinos intentan recuperar la normalidad, todavía hay personas durmiendo en las calles y los negocios afrontan importantes pérdidas tras la cancelación de la feria y las fiestas y el descenso de reservas hoteleras.

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