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SUEÑOS DE LIBERTAD
Andrés y Valentina dan el paso más esperado: una confesión promete cambiar su historia de amor
La relación entre Andrés y Valentina afronta un momento decisivo cuando ambos se acercan más que nunca y dejan aflorar unos sentimientos que llevaban tiempo conteniendo.
Andrés y Valentina están a punto de vivir un momento clave en su relación. Después de las dificultades que han condicionado su historia, ambos vuelven a acercarse y se muestran dispuestos a derribar las barreras que todavía existen entre ellos.
En los próximos capítulos de Sueños de libertad, Valentina dará un importante paso con Andrés al abrirse emocionalmente ante él. “Quiero conocerlo todo”, asegura en una escena que anticipa uno de los encuentros más esperados entre ambos.
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