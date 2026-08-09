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SUEÑOS DE LIBERTAD
El homenaje a Antoine Brossard reabre la herida de Tasio: el recuerdo que vuelve a atormentarle
Una decisión de Gabriel obliga a Tasio a enfrentarse de nuevo al traumático recuerdo de la muerte de Antoine Brossard y dispara su angustia.
Gabriel decide rendir homenaje a Antoine Brossard, una iniciativa que tiene un fuerte impacto en Tasio. La noticia provoca que reviva lo ocurrido con el empresario francés y vuelva a enfrentarse a un recuerdo que continúa atormentándole.
En Sueños de libertad, Tasio se muestra cada vez más afectado por la muerte de Brossard y por las consecuencias de aquel episodio. La propuesta de Gabriel intensifica su tormento y vuelve a poner en primer plano un pasado que el personaje no consigue dejar atrás.
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