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Tasio revive el recuerdo de la muerte de Antoine Brossard tras la decisión de Gabriel de hacerle un homenaje

Tasio revive el recuerdo de la muerte de Antoine Brossard tras la decisión de Gabriel de hacerle un homenaje

SUEÑOS DE LIBERTAD

El homenaje a Antoine Brossard reabre la herida de Tasio: el recuerdo que vuelve a atormentarle

Una decisión de Gabriel obliga a Tasio a enfrentarse de nuevo al traumático recuerdo de la muerte de Antoine Brossard y dispara su angustia.

Gabriel decide rendir homenaje a Antoine Brossard, una iniciativa que tiene un fuerte impacto en Tasio. La noticia provoca que reviva lo ocurrido con el empresario francés y vuelva a enfrentarse a un recuerdo que continúa atormentándole.

En Sueños de libertad, Tasio se muestra cada vez más afectado por la muerte de Brossard y por las consecuencias de aquel episodio. La propuesta de Gabriel intensifica su tormento y vuelve a poner en primer plano un pasado que el personaje no consigue dejar atrás.

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