Suna toma una decisión que deja sin palabras a los Korhan tras escuchar la confesión de Ferit

Después de escuchar la confesión de Ferit, Suna sorprende a todos al comunicar que abandona a los Korhan para regresar con Abidin. Su decisión provoca un gran impacto entre los miembros de la familia, que no esperaban ese desenlace.

El inesperado movimiento de Suna marca un nuevo punto de inflexión en Una nueva vida y reabre el conflicto entre los protagonistas, en un momento especialmente delicado para las relaciones entre los Korhan y Abidin.

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