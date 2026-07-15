Publicidad
UNA NUEVA VIDA
Seyran promete a Ferit afrontar juntos el futuro de los Korhan
La enfermedad de Halis y el peso del legado de los Korhan hunden a Ferit, pero Seyran da un paso al frente para convertirse en el apoyo que más necesita.
Ferit confiesa a Seyran que Halis nunca superó su enfermedad y que ha decidido dejar en sus manos el liderazgo de la familia Korhan. El joven admite sentirse incapaz de asumir una responsabilidad tan grande y teme no estar a la altura del legado de su abuelo.
Lejos de dejarle afrontar solo ese momento, Seyran le transmite un mensaje de confianza y le recuerda que cuenta con ella para superar esta nueva etapa. La conversación refuerza la complicidad entre ambos en uno de los instantes más emotivos de Una nueva vida.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas