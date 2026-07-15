Seyran promete a Ferit afrontar juntos el futuro de los Korhan

Ferit confiesa a Seyran que Halis nunca superó su enfermedad y que ha decidido dejar en sus manos el liderazgo de la familia Korhan. El joven admite sentirse incapaz de asumir una responsabilidad tan grande y teme no estar a la altura del legado de su abuelo.

Lejos de dejarle afrontar solo ese momento, Seyran le transmite un mensaje de confianza y le recuerda que cuenta con ella para superar esta nueva etapa. La conversación refuerza la complicidad entre ambos en uno de los instantes más emotivos de Una nueva vida.

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