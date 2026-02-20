Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Carlota encuentra las pruebas que podrían hundir a Daniela

PERDIENDO EL JUICIO

Carlota da un giro al caso y halla indicios clave contra Daniela

En el último capítulo de Perdiendo el juicio, la investigación de Carlota pone en aprietos a Daniela al localizar pruebas que podrían reformular la investigación sobre la muerte de Jaime.

Carlota, la detective al servicio de Gabriel, ha roto la aparente calma con un avance significativo en la investigación: ha localizado elementos que apuntan directamente hacia Daniela como posible responsable de la muerte de Jaime, hecho que hasta ahora carecía de un motivo claro.

La reacción de Gabriel no se hizo esperar y, tras analizar las nuevas pruebas, decidió interrogar en persona a Daniela.

Antena 3» Vídeos