PERDIENDO EL JUICIO
Carlota da un giro al caso y halla indicios clave contra Daniela
En el último capítulo de Perdiendo el juicio, la investigación de Carlota pone en aprietos a Daniela al localizar pruebas que podrían reformular la investigación sobre la muerte de Jaime.
Carlota, la detective al servicio de Gabriel, ha roto la aparente calma con un avance significativo en la investigación: ha localizado elementos que apuntan directamente hacia Daniela como posible responsable de la muerte de Jaime, hecho que hasta ahora carecía de un motivo claro.
La reacción de Gabriel no se hizo esperar y, tras analizar las nuevas pruebas, decidió interrogar en persona a Daniela.