Elena Furiase confiesa el miedo que marca su carrera como actriz

Elena Furiase acudió al plató de El Hormiguero para comentar sus trabajos más recientes y su trayectoria fuera de los focos. Durante la entrevista dialogó con Pablo Motos sobre su situación profesional, explicando que tras finalizar un rodaje a menudo siente miedo ante la falta de proyectos inmediatos.

La actriz madrileña, conocida por sus papeles en cine y televisión, aprovechó su presencia para hablar de sus inquietudes y de la forma en que gestiona los altibajos de una carrera en un sector inestable.