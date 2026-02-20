Doruk, el residente que ha traído humor y humanidad a la Fundación Peran

Doruk se ha convertido en uno de los personajes más recordados de Renacer, aportando alivio cómico en medio de los conflictos de la Fundación Peran. Su crecimiento desde el primer episodio y su constante buen humor han marcado su trayectoria en la serie.

Su enamoramiento por Bahar y luego por Maral revelan capas de vulnerabilidad y lealtad, mientras que su amistad con Uras demuestra que, pese a las decepciones, mantiene una visión positiva.