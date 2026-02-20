Postre cremoso con yogur, queso fresco, membrillo y nueces al estilo Arguiñano

El chef Karlos Arguiñano presenta un mousse de yogur griego y queso fresco acompañado de dulce de membrillo y nueces, un postre con identidad propia y sabor equilibrado que invita a repetir.

La receta se basa en ingredientes sencillos como nata líquida y miel integrados con gelatina para dar textura y se culmina con el toque aromático del sésamo y menta fresca.