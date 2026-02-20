Antena3
Mousse de yogur y queso fresco con membrillo y nueces, de Arguiñano: "Un postre casero sencillo y riquísimo"

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

Postre cremoso con yogur, queso fresco, membrillo y nueces al estilo Arguiñano

Descubre cómo preparar un mousse delicado que combina la suavidad del yogur y el queso fresco con la intensidad del dulce de membrillo y el crujiente de las nueces, ideal como cierre ligero tras una comida.

El chef Karlos Arguiñano presenta un mousse de yogur griego y queso fresco acompañado de dulce de membrillo y nueces, un postre con identidad propia y sabor equilibrado que invita a repetir.

La receta se basa en ingredientes sencillos como nata líquida y miel integrados con gelatina para dar textura y se culmina con el toque aromático del sésamo y menta fresca.

