COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Postre cremoso con yogur, queso fresco, membrillo y nueces al estilo Arguiñano
Descubre cómo preparar un mousse delicado que combina la suavidad del yogur y el queso fresco con la intensidad del dulce de membrillo y el crujiente de las nueces, ideal como cierre ligero tras una comida.
El chef Karlos Arguiñano presenta un mousse de yogur griego y queso fresco acompañado de dulce de membrillo y nueces, un postre con identidad propia y sabor equilibrado que invita a repetir.
La receta se basa en ingredientes sencillos como nata líquida y miel integrados con gelatina para dar textura y se culmina con el toque aromático del sésamo y menta fresca.