Un gesto nunca visto de Roberto Leal salva un duelo imposible en La Pista

El duelo musical entre Javier y David apuntaba a desenlace frustrante desde el principio. La canción era de 2026 y, pese a varias pistas, incluido el título con otras palabras, ambos concursantes seguían sin dar con la respuesta. Ni siquiera las explicaciones adicionales de Roberto Leal lograban encender la chispa.

Con solo un segundo en juego, Roberto sorprendió a todos con una ayuda inédita. “No lo hacemos nunca”, advirtió antes de dar media respuesta correcta. Ese gesto rompió el bloqueo y permitió a David resolver la canción, protagonizando uno de los momentos más insólitos que se recuerdan en Pasapalabra.