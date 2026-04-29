Seyran impone su jugada final y arrebata el control de la mansión a Abidin con una condición inesperada

Seyran sorprende a todos al exigir que la mansión quede a nombre de Suna, dejando claro que no confía en Abidin. La decisión descoloca al notario y rompe las expectativas de quien ya se veía dueño absoluto.

Aunque las hermanas obtienen la propiedad, Seyran conserva el usufructo, garantizando que los Korhan sigan viviendo allí. La maniobra provoca la furia de Abidin, que se siente engañado.