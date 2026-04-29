El momento más inesperado de Roberto Leal con una canción de Jeanette

La Pista ha arrancado con una de esas canciones que bajan revoluciones. Demasiado, incluso, como ha bromeado Roberto Leal al presentar el tema que debían adivinar Adriana Torrebejano y Sergio Pazos. El primer fragmento no les ha despertado ningún recuerdo claro, aunque Sergio intuía que lo cantaba una mujer. Con algo más de música, el público ya lo tenía claro, mientras Adriana seguía completamente perdida y Sergio aportaba un dato clave: era de Jeanette.

Cuando Roberto ha dado el título con otras palabras, Sergio ha provocado las risas al responder “Qué mala soy”. La correcta era 'Soy rebelde,' y Adriana se ha llevado los dos segundos en juego. La música ha transformado el plató: baile improvisado, referencias al Titanic y un Roberto Leal visiblemente emocionado, consolado por su compañera de actuación en un final tan inesperado como tierno en Pasapalabra.