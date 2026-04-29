Dos cerebros al máximo: David y Javier fuerzan un Rosco perfecto que roza la hazaña

El arranque fue engañosamente calmado, pero la intensidad no tardó en aparecer. David sorprendió con una racha inicial de once aciertos que lo colocó en cabeza, mientras Javier respondió con una secuencia de diez letras impecables para equilibrar el marcador. Ninguno falló, y la sensación era clara: el margen de error había desaparecido.

La tensión se disparó en Pasapalabra cuando ambos cerraron la primera vuelta y avanzaron hasta los 23 aciertos. Con el premio en juego y el reloj como juez, el desenlace quedó pendiente de quién se atrevería a mover ficha primero, en un final donde cualquier decisión podía marcar la diferencia.