Ferit rompe con todo y apuesta por Seyran mientras Diyar presencia la escena más dolorosa

La situación alcanza su punto más crítico cuando Esme y Kazım intentan llevarse a Seyran, convencidos de que no debe seguir soportando más humillaciones. Aunque Ferit suplica desesperado, ella decide irse al no confiar en que rompa con Diyar.

Todo cambia con la llegada de Halis Korhan, que obliga a su nieto a enfrentarse a sus sentimientos. Tras su confesión, el patriarca ordena que Seyran se quede, mientras Diyar observa devastada la escena.