Pasapalabra
Adriana Torrebejano se corona en Palabras Cruzadas con un pleno de cine de Bruce Willis
La actriz ha firmado uno de los momentos más brillantes del programa al resolver sin ayuda un panel dedicado a los grandes éxitos cinematográficos del actor hollywoodiense.
Adriana Torrebejano ha demostrado que su fuerte estaba por llegar en Pasapalabra. En Palabras Cruzadas, el equipo naranja afrontaba un panel centrado en películas protagonizadas por Bruce Willis, justo después del sufrimiento del equipo azul con títulos de Leonardo DiCaprio.
Adriana tomó el control desde la primera respuesta y no dio opción a errores. Encadenó aciertos con títulos tan conocidos como 'El sexto sentido' o 'El último boy scout', completando el panel sin que Javier tuviera que intervenir. Su dominio dejó al plató impresionado y provocó el aplauso inmediato de Roberto Leal.