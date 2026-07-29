Un gesto de David dispara la tensión en Pasapalabra tras igualar a Javier en un AlaZ de máxima emoción

David y Javier firman un nuevo duelo de alto nivel en AlaZ y llegan empatados a 22 aciertos después de un intenso intercambio de respuestas. El concursante barcelonés completa dos grandes turnos que le permiten igualar el marcador en Pasapalabra.

Con el empate sobre la mesa, Javier decide plantarse y dar el resultado por bueno. Todas las miradas se centran entonces en David, cuyo amago de seguir respondiendo eleva la tensión del plató antes de tomar la decisión definitiva.

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