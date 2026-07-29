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PASAPALABRA
Un gesto de David dispara la tensión en Pasapalabra tras igualar a Javier en un AlaZ de máxima emoción
Los dos concursantes alcanzan los 22 aciertos en un igualadísimo AlaZ, pero la incertidumbre sobre la última decisión de David mantiene el suspense hasta el último instante.
David y Javier firman un nuevo duelo de alto nivel en AlaZ y llegan empatados a 22 aciertos después de un intenso intercambio de respuestas. El concursante barcelonés completa dos grandes turnos que le permiten igualar el marcador en Pasapalabra.
Con el empate sobre la mesa, Javier decide plantarse y dar el resultado por bueno. Todas las miradas se centran entonces en David, cuyo amago de seguir respondiendo eleva la tensión del plató antes de tomar la decisión definitiva.
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