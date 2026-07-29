Pasapalabra homenajea a los abuelos con el emocionante recuerdo de Roberto Leal

Antes de comenzar un nuevo duelo entre David y Javier en AlaZ, Roberto Leal hace una pausa para felicitar a todos los abuelos y agradecerles el cariño con el que siguen cada tarde Pasapalabra junto a sus familias o desde sus hogares.

El presentador destaca la importancia de su apoyo y les da las gracias por acompañar al programa día tras día. Además, dedica un emotivo recuerdo a los abuelos fallecidos con un mensaje que emociona al plató: "Siempre vais a ser eternos".

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