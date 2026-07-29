Eduardo 'El Campanero' revela qué se lleva de La Voz Kids tras su victoria

El ganador de La Voz Kids confesó que escuchar su nombre como vencedor fue un momento difícil de creer. También recordó con emoción el abrazo que compartió con su abuelo tras proclamarse campeón.

Eduardo aseguró que ha aprendido de todos los coaches y destacó especialmente los consejos de Antonio Orozco, que conservará siempre. Además, reconoció que le hace mucha ilusión el cariño que recibe de la gente desde su paso por el programa.

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