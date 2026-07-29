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Eduardo ‘El Campanero’, tras ganar La Voz Kids: “Me llevo los consejos de Orozco en el corazón”

Eduardo ‘El Campanero’, tras ganar La Voz Kids: “Me llevo los consejos de Orozco en el corazón”

LA VOZ KIDS

Eduardo 'El Campanero' revela qué se lleva de La Voz Kids tras su victoria

Convertido en ganador de La Voz Kids 2026, Eduardo El Campanero recuerda cómo vivió el anuncio de su victoria, el abrazo con su abuelo y las enseñanzas que recibió de Antonio Orozco.

Marta Jorge | Lena Rodríguez
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El ganador de La Voz Kids confesó que escuchar su nombre como vencedor fue un momento difícil de creer. También recordó con emoción el abrazo que compartió con su abuelo tras proclamarse campeón.

Eduardo aseguró que ha aprendido de todos los coaches y destacó especialmente los consejos de Antonio Orozco, que conservará siempre. Además, reconoció que le hace mucha ilusión el cariño que recibe de la gente desde su paso por el programa.

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