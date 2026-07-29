Los nervios juegan una mala pasada al aspirante de Pasapalabra con un despiste inesperado en la Silla Azul

Javier, empleado de banca jubilado y aficionado a la fotografía, llega a la Silla Azul para intentar hacerse un hueco en Pasapalabra tras el tropiezo que su tocayo Javier que sufrió en el último AlaZ frente a David.

La presión le pasado factura al aspirante con un inusual despiste al responder con una letra equivocada. Roberto Leal le resta importancia al error y le recuerda que este tipo de lapsus son habituales cuando se afronta un reto tan exigente como la Silla Azul.