Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

El inusual lapsus del aspirante en la Silla Azul: “Para vivirlo, hay que pasar por aquí”

El inusual lapsus del aspirante en la Silla Azul: “Para vivirlo, hay que pasar por aquí”

PASAPALABRA

Los nervios juegan una mala pasada al aspirante de Pasapalabra con un despiste inesperado en la Silla Azul

La tensión de la Silla Azul vuelve a marcar el inicio de Pasapalabra después de que el aspirante Javier protagonice un lapsus que sorprende a Roberto Leal durante su duelo por seguir en el concurso.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Javier, empleado de banca jubilado y aficionado a la fotografía, llega a la Silla Azul para intentar hacerse un hueco en Pasapalabra tras el tropiezo que su tocayo Javier que sufrió en el último AlaZ frente a David.

La presión le pasado factura al aspirante con un inusual despiste al responder con una letra equivocada. Roberto Leal le resta importancia al error y le recuerda que este tipo de lapsus son habituales cuando se afronta un reto tan exigente como la Silla Azul.

Antena 3 » Vídeos