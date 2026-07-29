David arrasa en La Pista al reconocer al momento uno de los grandes éxitos de Ricky Martin

La buena racha de David en La Pista continúa con una brillante actuación al identificar en apenas cinco segundos La mordidita, uno de los temas más conocidos de Ricky Martin. El concursante incluso se anima a cantar el estribillo.

Roberto Leal celebra la rapidez de David y destaca el gran verano que está firmando en la prueba musical. Javier, por su parte, se queda sin posibilidad de responder ante el pleno de su rival.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas