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Edurne

LA VOZ KIDS

Edurne se emociona en La Voz Kids al recordar el apoyo incondicional de su abuelo

Un homenaje sorpresa en La Voz Kids llevó a Edurne a uno de los momentos más emotivos de la noche al recordar a su abuelo y cómo vivió cada paso de su carrera artística.

Borja Tamayo
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La coach no pudo contener las lágrimas cuando sonó Recuérdame y apareció una fotografía junto a su abuelo Lalo. Edurne explicó que él disfrutaba viéndola sobre el escenario y seguía con ilusión toda su trayectoria.

La artista recordó en La Voz Kids que su abuelo guardaba los recortes de sus apariciones en revistas y destacó lo especial que es que los abuelos puedan compartir los sueños de sus nietos.

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