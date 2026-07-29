Edurne se emociona en La Voz Kids al recordar el apoyo incondicional de su abuelo

La coach no pudo contener las lágrimas cuando sonó Recuérdame y apareció una fotografía junto a su abuelo Lalo. Edurne explicó que él disfrutaba viéndola sobre el escenario y seguía con ilusión toda su trayectoria.

La artista recordó en La Voz Kids que su abuelo guardaba los recortes de sus apariciones en revistas y destacó lo especial que es que los abuelos puedan compartir los sueños de sus nietos.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas