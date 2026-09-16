El futuro de los Korhan, 20 años después: Duru regresa al lugar donde comenzó toda su historia

El paso de los años ha transformado a los Korhan, pero no ha borrado su historia. Duru recorre de nuevo la casa donde creció y recuerda las tormentas, las alegrías y las lágrimas que han marcado a varias generaciones de la familia.

Por encima de las pérdidas, la joven destaca el cariño que siempre los mantuvo unidos. Además, asegura que sus padres conservarán vivo ese legado a través de sus pinturas, convirtiendo la mansión en un símbolo eterno de todo lo vivido en Una nueva vida.

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