Ferit desvela a Tesko cómo el destino convirtió su matrimonio forzado con Seyran en un amor indestructible

Una videollamada con Tesko ha llevado a Ferit a recorrer su pasado con Seyran. Ambos se vieron obligados a casarse y comenzaron su convivencia entre enfrentamientos y provocaciones, sin imaginar que terminarían enamorándose. Para él, su amor fue cosa del destino.

Lejos de idealizar su relación, Ferit reconoce que nunca vivieron un cuento de hadas. Los errores, el sufrimiento y quienes intentaron separarlos pusieron a prueba sus sentimientos, pero también fortalecieron un vínculo que sobrevivió a todas sus idas y venidas en Una nueva vida.

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