La despedida de Halis en Una nueva vida emociona a los Korhan: su legado continuará en las nuevas generaciones

Tesko ha presentado con orgullo su árbol genealógico durante una velada cargada de recuerdos. Al contemplarlo, Halis ha repasado todo lo vivido por una familia marcada por momentos felices, enfrentamientos, pérdidas y reencuentros bajo el techo de la mansión.

Con todos reunidos de nuevo, el patriarca ha aceptado que los hijos crecen y terminan siguiendo sus propios caminos. Sin embargo, afronta el futuro tranquilo: sabe que su historia permanecerá viva gracias a las nuevas generaciones que continuarán escribiendo el legado de los Korhan en Una nueva vida.

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