Una nueva vida salta 20 años en el tiempo: así culmina la historia de amor de Seyran y Ferit

Dos décadas después, Duru recorre las habitaciones y pasillos de la mansión mientras revive algunos de los momentos que marcaron a los Korhan. La casa ha dejado atrás los conflictos familiares para convertirse en un centro cultural abierto al público.

Las pinturas de Seyran y los diseños de Ferit forman parte de este nuevo espacio. En el jardín, los protagonistas vuelven a reunirse para despedirse del público, mientras Seyran y Ferit llegan al final manteniendo intacta su historia de amor en el desenlace de Una nueva vida.

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