Francisco provoca la primera derrota de Alejandro en El Rosco con un final lleno de tensión

Alejandro y Francisco han afrontado un Rosco muy igualado por un bote de 118.000 euros. La mínima diferencia de tiempo entre ambos ha hecho que la victoria de Francisco en La Pista fuese decisiva. El concursante ha comenzado fallando, pero ha sabido rehacerse con turnos espectaculares de nueve y ocho aciertos, completando la primera vuelta con 22 respuestas correctas antes de plantarse.

Alejandro, que había mantenido un ritmo seguro, necesitaba ocho aciertos desde la T para ganar. Sin embargo, un lapsus en la V ha frenado su remontada y ha convertido la presión en un lastre insalvable. El acierto de Francisco ha terminado siendo determinante y ha marcado la primera derrota del madrileño en Pasapalabra.