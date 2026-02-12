Francisco confirma su buen oído en La Pista: todo plenos desde que debutó

Tras el histórico bote de Rosa, una de las curiosidades era saber si llegaría un concursante fuerte en La Pista. Francisco ha respondido con hechos: debutó con un pleno y lo ha repetido, acertando una canción de 1989 nada más escuchar el primer fragmento.

'La culpa fue del cha‑cha‑chá' ha sido su acierto del día, un tema de Gabinete Caligari que Francisco reconoció sin dudar pese a no ser de karaokes. Roberto Leal ha celebrado su talento musical y ha destacado el hito: dos programas y dos plenos a la primera.