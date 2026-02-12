La "sangre fría" de Francisco que le permitió comenzar con buen pie en Pasapalabra

El ambiente ha vuelto a la calma en Pasapalabra tras varias jornadas marcadas por movimientos en la Silla Azul. Después de las eliminaciones de Édgar y Óscar, el último Rosco reunió a Alejandro, que venía de su primera victoria, y a Francisco, quien logró debutar con un empate que dejó muy buenas sensaciones en su llegada.

En su charla con Roberto Leal, Alejandro ha confesado que empieza ambicioso su tercer programa y satisfecho por los 1.800 euros acumulados. Francisco, por su parte, ha contado que tuvo que contenerse para no arriesgar una respuesta más en su debut, una decisión que Roberto ha descrito como "sangre fría" y que le permitió empezar su etapa con buen pie.