Arancha del Sol confiesa a Roberto Leal el lugar más insólito donde puede quedarse dormida

Roberto Leal ha descubierto que Pablo Carbonell suele acostarse muy temprano, tanto que cuando empieza Pasapalabra ya suele estar dormido. Ese comentario ha dado paso a un repaso por las costumbres de sueño del resto, incluido Víctor Palmero, que ha dicho que el inicio del programa a veces coincide con el final de su siesta, dependiendo del día.

La confesión más llamativa ha llegado con Arancha del Sol, que ha contado que puede quedarse frita en un lugar muy particular. Ha asegurado que antes le daba "vergüenza", pero ya no. El momento ha generado sorpresa y risas en el plató.