Ferit sorprende a Seyran con una romántica propuesta en Una nueva vida

Ferit lleva a Seyran con los ojos vendados hasta un orfanato y le explica que pueden adoptar. Aunque no quiere poner en riesgo su vida con un embarazo, le demuestra que no tienen que renunciar a formar una familia.

La sorpresa continúa cuando, durante la conversación sobre la adopción, Ferit vuelve a pedirle matrimonio. Sin anillo preparado, una niña le presta uno de juguete y Seyran acepta emocionada, dispuesta a comenzar de cero junto a él en Una nueva vida.

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