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UNA NUEVA VIDA
Ferit sorprende a Seyran con una romántica propuesta en Una nueva vida
La pareja abre una nueva etapa después de que Ferit encuentre una alternativa al embarazo para cumplir su sueño de ser padres y vuelva a pedir matrimonio a Seyran.
Ferit lleva a Seyran con los ojos vendados hasta un orfanato y le explica que pueden adoptar. Aunque no quiere poner en riesgo su vida con un embarazo, le demuestra que no tienen que renunciar a formar una familia.
La sorpresa continúa cuando, durante la conversación sobre la adopción, Ferit vuelve a pedirle matrimonio. Sin anillo preparado, una niña le presta uno de juguete y Seyran acepta emocionada, dispuesta a comenzar de cero junto a él en Una nueva vida.
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