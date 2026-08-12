Cengiz enfrenta a Ifakat con su futuro en Una nueva vida y logra dejarla sin palabras

Cengiz se niega a abandonar la mansión sin hablar con Ifakat y le pregunta por qué dedicó su vida a los Korhan en vez de formar su propia familia. Además, le recuerda que algún día todos seguirán sus respectivos caminos.

Sus palabras hacen que Ifakat se plantee qué ocurrirá cuando se quede sola. Cengiz también le aconseja liberar a Orhan para que tome sus propias decisiones, una reflexión que deja a la tía de Ferit preguntándose si aún puede cambiar su vida en Una nueva vida.

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