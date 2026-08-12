Publicidad
UNA NUEVA VIDA
Ferit y Seyran dejan atrás su crisis en Una nueva vida y reciben una noticia que puede cambiar su futuro
La pareja consigue reconciliarse después de su discusión por los inversores, aclara sus diferencias sobre la posibilidad de tener un hijo y afronta un nuevo reto profesional unida.
Seyran defiende ante Ferit su decisión de firmar con los inversores para proteger el futuro de la empresa. Aunque él sigue afectado por lo ocurrido, ambos terminan recuperando la complicidad y dejando atrás sus reproches.
También aclaran sus diferencias sobre tener un hijo: Ferit asegura que nunca permitiría que Seyran arriesgara su vida. Además, los inversores aceptan que vuelva a trabajar junto a ella, abriendo una nueva etapa para ambos en Una nueva vida.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas