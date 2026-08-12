Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Seyran en Una nueva vida

Ferit y Seyran vuelven a entenderse: "Te deseo más que a nadie en esta vida"

UNA NUEVA VIDA

Ferit y Seyran dejan atrás su crisis en Una nueva vida y reciben una noticia que puede cambiar su futuro

La pareja consigue reconciliarse después de su discusión por los inversores, aclara sus diferencias sobre la posibilidad de tener un hijo y afronta un nuevo reto profesional unida.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Seyran defiende ante Ferit su decisión de firmar con los inversores para proteger el futuro de la empresa. Aunque él sigue afectado por lo ocurrido, ambos terminan recuperando la complicidad y dejando atrás sus reproches.

También aclaran sus diferencias sobre tener un hijo: Ferit asegura que nunca permitiría que Seyran arriesgara su vida. Además, los inversores aceptan que vuelva a trabajar junto a ella, abriendo una nueva etapa para ambos en Una nueva vida.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Vídeos