Ferit y Seyran dejan atrás su crisis en Una nueva vida y reciben una noticia que puede cambiar su futuro

Seyran defiende ante Ferit su decisión de firmar con los inversores para proteger el futuro de la empresa. Aunque él sigue afectado por lo ocurrido, ambos terminan recuperando la complicidad y dejando atrás sus reproches.

También aclaran sus diferencias sobre tener un hijo: Ferit asegura que nunca permitiría que Seyran arriesgara su vida. Además, los inversores aceptan que vuelva a trabajar junto a ella, abriendo una nueva etapa para ambos en Una nueva vida.

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