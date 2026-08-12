Ferit y Seyran recuperan la ilusión y vuelven a soñar con formar una familia en Una nueva vida

Seyran confiesa a Ferit que nunca perdió la esperanza de convertirse en madre, aunque reconoce el miedo que ha sentido. Él la tranquiliza asegurándole que todavía tienen tiempo y ambos admiten el daño que se han causado.

Pese a todo lo vivido, Ferit deja claro que no quiere volver a separarse de Seyran. Ella reconoce que a su lado siente que está en el lugar correcto y termina compartiendo de nuevo su gran deseo: tener un hijo juntos en Una nueva vida.

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