Orhan estalla al ver juntos a Ifakat y Cengiz

Orhan sorprende a Ifakat y Cengiz juntos y, convencido de que mantienen una relación secreta, les acusa de traicionar a la familia Korhan. Sin dejarles explicarse, protagoniza un tenso enfrentamiento.

Sin embargo, todo resulta ser un malentendido: Ifakat había buscado la ayuda de Cengiz tras las amenazas de Karam a Serpil. Al descubrir la verdad, Orhan se preocupa por Abidin y decide avisar a Ferit antes de la boda, aunque también bromea con la posibilidad de que Ifakat y Cengiz hagan buena pareja.

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