¡Ferit salva a Abidin! Deja a Seyran en plena boda para evitar una tragedia

Mientras Seyran esperaba a Ferit en el juzgado, él acudía con la policía para rescatar a Abidin, que estaba acorralado por Karam. Los agentes lograron detener al agresor justo antes de que disparara.

Tras salvar a su amigo, Ferit recordó que había dejado plantada a Seyran el día de su boda. Consciente del enfado de su futura esposa, ahora tendrá que ingeniárselas para conseguir su perdón y compensarla por el disgusto.

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