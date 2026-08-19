Serpil se arma de valor y confiesa a Ferit que sigue enamorada de él, pero su reacción sorprende a todos

Ferit se reúne con Serpil para conocer la verdad después de descubrir que Karam la manipuló y acabó poniendo en peligro a la familia Korhan. Arrepentida, la joven le cuenta lo ocurrido, le pide perdón y reconoce que nunca imaginó las verdaderas intenciones de Karam.

Durante la conversación, Serpil también confiesa que sigue enamorada de Ferit. Él se toma la declaración con humor y presume de ser “irresistible”, aunque deja claro que su corazón sigue perteneciendo a Seyran y que solo ve a Serpil como una amiga.

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