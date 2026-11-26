La repostera ha preparado en Cocina abierta de Karlos Arguiñano un delicioso budapestrulle, un dulce sueco que ha dejado al cocinero con la boca abierta y muy orgulloso del talento de su hermana Eva Arguiñano.

La receta comienza con un bizcocho de avellanas que se hornea durante unos 20 minutos a 170 grados. Después, Eva lo rellena con chantilly de vainilla y mandarinas en almíbar antes de enrollarlo. Para terminar, lo decora con nata, chocolate negro y menta. Un postre para el que también ofrece una alternativa: convertirlo en milhojas si el bizcocho se rompe al enrollarlo.