La ruptura de Blanca Romero y Quique Sánchez Flores sigue generando polémica. Tras un año de relación marcado por los altibajos, la actriz ha decidido intervenir en Y ahora Sonsoles para responder a Paloma García-Pelayo por las informaciones difundidas sobre su separación.

La periodista ha asegurado que Quique está molesto y quiere mantenerse al margen. Sin embargo, Blanca le ha reprochado que contactara con él antes que con ella, pese a conocerse desde hace años. Además, ha confesado que atraviesa una etapa muy dolorosa tras la muerte de su padre, a la que ahora se suma su ruptura sentimental.