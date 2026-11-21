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PASAPALABRA
Adrián Lastra revela en Pasapalabra el curioso apodo que le pusieron en Miami por su forma de bailar
El actor ha sorprendido a Roberto Leal con una divertida anécdota durante La Pista, después de enfrentarse a Norma Ruiz para adivinar una canción de 1952.
Adrián Lastra y Norma Ruiz han protagonizado un duelo complicado en La Pista de Pasapalabra. Los dos invitados se han quedado desconcertados al descubrir el año de la canción y han tenido dificultades para reconocerla.
Finalmente, Roberto Leal les ha ofrecido el título desordenado y Adrián ha conseguido acertar, sumando dos segundos para su equipo. La respuesta ha dado pie a una divertida confesión: en Miami le apodaron "el matador" por no saber bailar pasodoble.