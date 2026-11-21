Adrián Lastra y Norma Ruiz han protagonizado un duelo complicado en La Pista de Pasapalabra. Los dos invitados se han quedado desconcertados al descubrir el año de la canción y han tenido dificultades para reconocerla.

Finalmente, Roberto Leal les ha ofrecido el título desordenado y Adrián ha conseguido acertar, sumando dos segundos para su equipo. La respuesta ha dado pie a una divertida confesión: en Miami le apodaron "el matador" por no saber bailar pasodoble.