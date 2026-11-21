Norma Ruiz, Poty, Adrián Lastra y Arantxa del Sol se despedían de Pasapalabra tras tres programas como invitados. Sin embargo, durante la prueba Una de Cuatro, el equipo naranja ha vivido una divertida coincidencia.

El nombre de Adrián Lastra ha aparecido en el panel y Arantxa del Sol ha sido la encargada de acertar la respuesta. "¡Qué bonito!", ha exclamado el actor, mientras Roberto Leal aclaraba que todo había sido casualidad, ya que los guionistas desconocen cuándo participan los invitados.