Alba Brunet, tras la despedida de su personaje: “Intento pensar que Fina tendrá un final bonito”

Alba Brunet ha hablado abiertamente de su salida de Sueños de libertad, admitiendo que todavía está procesando la despedida. “Intento pensar qué final tendría Fina”, expresó con sinceridad.

La intérprete reconoció que ha sido un camino muy especial y lleno de aprendizajes. También quiso agradecer el cariño recibido, tanto de sus compañeros como de los seguidores de la serie.